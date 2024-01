Am Abend des 5. Januar fand im Chuxiong Grand Theater in der autonomen Präfektur Chuxiong Yi der chinesischen Provinz Yunnan die erste Chuxiong Fashion Week Gala statt, bei der die Kultur der ethnischen Trachten von Yunnan im Mittelpunkt stand.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240107946029/de/

The First Chuxiong Fashion Week Gala was held in Chuxiong, Yunnan Province of China, on January 5, highlighted the ethnic costumes culture in Yunnan. (Photo: Business Wire)