JERUSALEM (dpa-AFX) - Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist am Sonntag in Jerusalem mit ihrem neuen israelischen Amtskollegen Israel Katz zusammengetroffen. Katz habe ihr für die deutsche Unterstützung Israels und den Einsatz für die Freilassung von Geiseln im Gazastreifen gedankt, teilte sein Büro am Sonntagabend mit. Dies gelte auch für regionale Bemühungen um eine Entfernung der libanesischen Schiitenmiliz Hisbollah von der Grenze mit Israel, hieß es in der Stellungnahme. An dem Treffen nahmen auch Angehörige von Geiseln teil, die noch im Gazastreifen festgehalten werden.

Er habe Baerbock auch um Unterstützung mit Blick auf die "absurde" Klage Südafrikas gegen Israel vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag gebeten, sagte Katz laut der Mitteilung. Der israelische Minister lobte demnach auch das in Deutschland ausgesprochene Betätigungsverbot für die islamistische Hamas.

"Als Sohn von Holocaust-Überlebenden sehe ich es als besonders wichtig an, dass Deutschland uns unterstützt und uns in allen Bemühungen zur Seite steht", sagte Katz. Als Außenminister sei er der Freilassung aller Geiseln verpflichtet. Er habe der Ministerin auch gesagt: "Israel wird nicht anhalten, bis alle nach Hause zurückgekehrt sind."/le/DP/he