Für Moderna-Aktionäre könnte es momentan kaum besser laufen. Immerhin liegen die Kurse 17,53 Prozent höher als noch vor einer Woche. Die Aktie ging an ein der zwei Sitzungen mit Aufschlägen aus dem Handel. Besonders heftig schoss Moderna am Freitag nach oben mit einem Plus von rund 6,01 Prozent. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen? Sehen Sie selbst: Erheblich verbessert hat sich die technische Ausgangslage durch diese Rallye. Mit diesem Super-Tag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...