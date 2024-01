Welche Kryptowährungen sollte man 2024 kaufen? Diese 3 Coins haben Potenzial

Das letzte Jahr hat Krypto-Investoren beeindruckende Renditen eingebracht und viele Experten erwarten auch für 2024 einen Bullrun. Dabei sollen die Kurse von Bitcoin und Co. sogar auf neue Allzeithochs steigen. Unter anderem sollen das bevorstehende Halving und die Bitcoin-ETFs die Rallye am Markt auslösen. Aber auch erste Zinssenkungen sollten dazu beitragen, dass das Risikokapital wieder etwas lockerer sitzt. Dabei stellen sich natürlich viele erfahrene Trader und Neulinge die Frage, wie sie sich optimal positionieren können, um den breiten Markt abzudecken und möglichst hohe Gewinne mitzunehmen. Eine Garantie, welche Coins steigen werden und welche nicht, gibt es nicht, allerdings sind die folgenden 3 Kryptowährungen neben den Top Coins wie Bitcoin, Ethereum und Solana scheinbar ideal positioniert, um schon bald eine Kursexplosion hinzulegen, bei der die Rendite weit über 1.000 % liegen kann.

Bitcoin Minetrix (BTCMTX)

Steigt der Bitcoin-Preis, steigen in der Regel auch die meisten Altcoins. Vor allem Projekte, die an BTC angelehnt sind, können hier oft profitieren. Mit dem neuen Bitcoin Minetrix ($BTCMTX) kommt ein Coin auf den Markt, der das Bitcoin Mining wieder für alle zugänglich machen soll. Nachdem große Unternehmen Privatpersonen und Kleinanleger nach und nach aus dem Geschäft gedrängt haben, steuert Bitcoin Minetrix nun dagegen. Das Projekt ermöglicht es durch seinen einzigartigen Stake to Mine-Ansatz, Bitcoin zu schürfen, ohne die dafür notwendige Hardware kaufen zu müssen. Möglich wird das durch Cloud Mining.

(Bitcoin Minetrix Erklärung - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Während man beim Cloud Mining zwar die Hardware nicht selbst kaufen muss, aber bisher andere Risiken eingeht, da viele Cloud-Anbieter die geschürften Bitcoin am Ende nicht auszahlen und mit dem Geld der Kunden untertauchen, löst der Stake to Mine-Ansatz von Bitcoin Minetrix dieses Problem.

Investoren, die $BTCMTX-Token besitzen und in den Staking Pool einzahlen, erhalten dafür im ersten Schritt eine Rendite in Form von zusätzlichen Token. Im nächsten Schritt, nach dem Ablauf des Token-Vorverkaufs, erhalten Staker ein Guthaben, welches für das Bitcoin Cloud Mining verwendet werden kann. Dabei verhandelt das Team bereits selbst mit unterschiedlichen Anbietern, sodass User alles direkt im Bitcoin Minetrix Stake to Mine Dashboard verwalten können, ohne einer dritten Partei vertrauen zu müssen.

(Stake to Mine Dashboard - Quelle: Bitcoin Minetrix)

Das Konzept, den Mining-Markt wieder für alle zugänglich zu machen, überzeugt die Community, die bereits $BTCMTX-Token im Wert von mehr als 7,7 Millionen Dollar im Presale gekauft hat. Da Anleger hier noch die Chance haben, von Anfang an dabei zu sein, bevor sich $BTCMTX am Markt durchsetzt, können daraus Renditen resultieren, die bestehende Coins weit übertreffen können. Analysten gehen davon aus, dass Bitcoin Minetrix durch den aktuellen Vorverkaufspreis noch stark unterbewertet ist.

Meme Kombat (MK)

Kommt es zum nächsten Krypto-Bullrun, werden auch Meme Coins wieder eine entscheidende Rolle spielen. Während Entwicklungen am Meme-Markt oft unvorhersehbar wirken, deutet bei Meme Kombat derzeit alles darauf hin, als könnte hier der nächste Coin kommen, der das Potenzial hat, durch die Decke zu gehen. Meme Kombat launcht eine Arena, in der die Figuren der beliebtesten Meme Coins in spannenden KI-generierten Battles gegeneinander antreten können. Ein Konzept, das perfekt dafür geeignet zu sein scheint, viral zu gehen.

(Meme Kombat Battles - Quelle: Meme Kombat)

Wer also schon immer wissen wollte, wie ein Battle zwischen FLOKI und Shiba Inu (SHIB) ausgehen würde, der wird in der Meme Kombat-Arena schon bald eine Antwort auf diese Frage finden. Die Community kann ihre Favoriten im Kampf unterstützen, weshalb Meme Kombat deutlich schneller an Reichweite gewinnen kann als andere Coins. Schon während des aktuellen Vorverkaufs zeichnet sich die hohe Nachfrage der Anleger ab, da bereits $MK-Token im Wert von mehr als 6,3 Millionen Dollar verkauft wurden.

Meme Kombat ($MK) kommt mit einer Staking-Funktion, bei der Anleger, die ihre Token in den Staking Pool einzahlen, derzeit eine APY (jährliche Rendite) von mehr als 150 % erhalten. Dieser Wert variiert zwar mit der Größe des Staking Pools, dürfte aber überdurchschnittlich hoch bleiben. Schon jetzt wurden knapp 80 % der Token in den Staking Pool eingezahlt. Da die ersten Battles direkt nach dem Abschluss des Vorverkaufs beginnen, wobei die Nachfrage nach $MK-Token sprunghaft ansteigen kann, gehen Marktbeobachter davon aus, dass Meme Kombat schon bald nach dem Launch durch die Decke gehen könnte.

SPONGE V2 ($SPONGEV2)

Der erfolgreiche Meme Coin SPONGE, der bereits im letzten Jahr eine x100-Kursexplosion hingelegt hat, hat erst heute ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem es eine Weile still um das Projekt war. Der Grund für den erneuten Pump dürfte die Meldung sein, dass die Herausgeber des Tokens nun einen Nachfolger $SPONGEV2 auf den Markt bringen, bei dem die Mehrheit der Anleger davon ausgeht, dass er den Erfolg der ersten Version nochmal toppen kann. Für frühe Käufer könnte das diesmal einen Anstieg um das 200- oder 500-fache bedeuten.

(Erfolge des ersten SPONGE-Tokens - Quelle: Sponge-Website)

Um den neuen $SPONGEV2 zu erhalten, können Anleger ihre ursprünglichen Sponge-Token auf der Website in den V2 Staking Pool einzahlen. Dafür erhalten sie als Rendite den neuen $SPONGEV2, den sie beanspruchen können, sobald dieser live ist. Wer noch keine SPONGE-Token besitzt, kann diese direkt auf der Website kaufen und staken und erhält dafür als Bonus dieselbe Menge $SPONGEV2, sodass Käufer, die noch vor dem Launch des V2-Tokens Sponge kaufen, doppelt profitieren können. Gelingt es dem Team, den Erfolg des ersten Tokens tatsächlich zu übertreffen, könnte das für Investoren lebensverändernde Renditen bedeuten, wie das schon beim Vorgänger der Fall war.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.