Die Magnificent Seven haben den Markt 2023 getragen und sind für einen Großteil der Rendite in diesem Zeitraum verantwortlich. Doch zumindest im Januar steht laut der Bank of America eine Korrektur der großen BigTech Aktien an. Es scheint nach einem Jahr 2023, in dem die BigTech Aktien wie Apple und Nvidia den Markt getragen haben, fast schon unrealistisch, doch die Magnificent Seven könnten jetzt eine Korrektur erleben. So zumindest die Analysten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...