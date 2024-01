Die Qiagen Aktie (ISIN: NL0012169213) konnte die Kurstiefs von Ende Oktober (Tief: 32,74 EUR) hinter sich lassen und etablierte bis heute einen klaren Aufwärtstrend (XETRA-Schlusskurs Freitag: 40,11 EUR). Langsam kommt der 2020 von Thermo Fischer gebotene Übernahmepreis von 43,00 EUR wieder in Sichtweite - seinerzeit dem Kapitalmarkt zu wenig. Auch wenn 2024 noch relativ jung ist, lieferte man in Venlo/Hilden bereits drei beachtenswerte Meldungen - Wachstumsperspektiven in der MENA Region durch neues Hauptquartier in Riad, im Bereich Bioinformatik durch eine Investitionsinitiative, insbesondere ...

