Nürnberg (ots) -Bei NORMA sparen Kundinnen und Kunden jetzt schon direkt nach dem Aufstehen. Der Nürnberger Lebensmittel-Discounter hat zehn Artikel aus dem Cerealien-Sortiment ab sofort deutlich reduziert. Der Preissturz zum Jahresbeginn bringt allen Frühstücks-Fans Vorteile - sie sparen nun bis zu 11 Prozent. Sowohl die Nutflakes als auch die Cornflakes der NORMA-Eigenmarke GOLDEN BREAKFAST gibt es jetzt schon für 2,39 Euro, statt zuvor 2,69 Euro. Satte 30 Cent pro Packung bleiben so mehr im Geldbeutel übrig.2024 hat gerade erst begonnen und NORMA senkt bereits zum zweiten Mal die Preise seiner Produkte deutlich. Nach 14 Artikeln in der ersten Woche, legt der Discounter jetzt noch einmal nach und gibt zu Beginn der zweiten Kalenderwoche zusätzliche Preisvorteile direkt an die Verbraucherinnen und Verbraucher weiter.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):GOLDEN BREAKFAST Nougat-Bits, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST Mini Zimtos, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST Nutflakes, 560 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,39 EURGOLDEN BREAKFAST Cornflakes, 750 gBislang: 2,69 EURJetzt: 2,39 EURGOLDEN BREAKFAST Schoko Balls, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST Schoko Krunchy Cerealien, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST Honey Wheat, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST White Flakes, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST Choco Chips, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURGOLDEN BREAKFAST Lucky Krunchy Cerealien, 750 gBislang: 2,99 EURJetzt: 2,79 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.de