The following instruments on XETRA do have their last trading day on 08.01.2024

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 08.01.2024



ISIN Name

US89236THU25 TOYOTA M.CRD 21/24 MTN

AU3FN0046561 COM.BK AUST. 19/24 FLR

US89236THV08 TOYOTA M.CRD 21/24 FLRMTN

XS1934392413 BK NOVA SCOT 19/24 MTN

XS2430042841 VOLVO TREAS. 22/24 FLRMTN

DE000DW6CZ38 DZ BANK IS.A1925