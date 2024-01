The following instruments on XETRA do have their first trading 08.01.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 08.01.2024Aktien1 US28249U2042 Eiger BioPharmaceuticals Inc.2 US68236P2065 Oncternal Therapeutics Inc.3 AU0000317281 Percheron Therapeutics Ltd.4 CA7481197084 Quebec Nickel Corp.Anleihen1 XS2744955373 BNG Bank N.V.2 CH1305916897 UBS Group AG3 XS2745344601 Volkswagen Leasing GmbH4 XS2582870700 African Development Bank5 XS1713669171 African Development Bank6 XS2608814427 Asian Development Bank (ADB)7 XS2311274455 Asian Development Bank (ADB)8 XS2125127618 Asian Development Bank (ADB)9 XS2056440329 Asian Development Bank (ADB)10 XS2585171569 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)11 XS2616399395 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)12 XS2580724727 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)13 XS2311552363 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)14 XS2237396523 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)15 XS2231252128 Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)16 XS0501532666 European Bank for Reconstruction and Development17 XS2163336675 European Bank for Reconstruction and Development18 XS2574890195 European Bank for Reconstruction and Development19 XS2539608336 International Bank for Reconstruction and Development20 XS2194937897 International Bank for Reconstruction and Development21 XS2433833071 International Bank for Reconstruction and Development22 XS2575682450 International Bank for Reconstruction and Development23 XS2716750547 International Bank for Reconstruction and Development24 XS1943630365 International Bank for Reconstruction and Development25 XS2582388349 International Bank for Reconstruction and Development26 XS2431025613 International Bank for Reconstruction and Development27 XS2444203462 International Bank for Reconstruction and Development28 XS2466408668 International Bank for Reconstruction and Development29 XS2471908645 International Finance Corp.30 XS2553072153 International Finance Corp.31 XS2293889759 International Finance Corp.32 XS2389127171 International Finance Corp.33 XS1801143196 International Finance Corp.34 XS1721762240 Landwirtschaftliche Rentenbank35 DE000A3LSYG8 Mercedes-Benz International Finance B.V.36 XS1830283591 Nordic Investment Bank37 PTOTESOE0021 Portugal, Republik38 XS2744299335 Red Eléctrica Financiaciones S.A.U.39 XS2744128369 Ungarn, Republik40 XS2743711298 RWE AG41 ES0000012M77 Spanien, Königreich42 XS2744862959 Asian Development Bank (ADB)43 XS2745719000 Banco de Sabadell S.A.44 US05581LAH24 BNP Paribas S.A.45 FR001400N5C3 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.46 FR001400N5A7 C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A.47 XS2745126792 Council of Europe Development Bank (CEB)48 USF2R125Q730 Crédit Agricole S.A.49 XS2723593187 IHG Finance LLC50 DE000A3LSYH6 Mercedes-Benz International Finance B.V.51 XS2744491874 Nederlandse Waterschapsbank N.V.52 FR001400N285 Schneider Electric SE53 US906548CX89 Union Electric Co.54 XS2745725155 Volkswagen Leasing GmbH55 DE000A3823H4 Allianz SE56 FR001400N4G7 BNP Paribas S.A.57 CA459058LB70 International Bank for Reconstruction and Development58 AU3CB0305845 Kreditanstalt für Wiederaufbau59 DE000HLB53L1 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale60 DE000NLB4Y34 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-61 XS2746102479 Polen, Republik62 XS2746103014 Polen, Republik63 FR001400N277 Schneider Electric SE64 XS2745726047 Volkswagen Leasing GmbH