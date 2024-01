Der DAX (WKN: 846900) hat einen mauen Jahresstart hingelegt, die Verluste aber in Grenzen gehalten. Unter dem Strich gab das größte deutsche Börsenbarometer knapp 160 Punkte nach und ging -0,94% tiefer mit 16.594 Punkten aus dem Handel. An der Wall Street kam es zu deutlichen Gewinnmitnahmen. Zum Jahresauftakt am Dienstag versprühte der Markt noch anfängliche Euphorie, geriet daraufhin aber zusehends unter Druck. Schwache Vorgaben von der US-Börse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...