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WKN: 920657 | ISIN: FR0000120578 | Ticker-Symbol: SNW
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08.01.24
09:24 Uhr
93,85 Euro
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Branche
Pharma
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STOXX Europe 600
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SANOFI SA Chart 1 Jahr
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93,7793,8009:27
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5-Tage-Chart
CARL ZEISS MEDITEC
CARL ZEISS MEDITEC AG Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
CARL ZEISS MEDITEC AG97,18+3,78 %
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC3,471+0,75 %
SANOFI SA93,85+0,34 %
WIZZ AIR HOLDINGS PLC25,300+1,98 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.