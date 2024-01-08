- BARCLAYS HEBT BELLWAY AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - ZIEL 3022 (2330) PENCE - BARCLAYS HEBT CREST NICHOLSON AUF 'OVERWEIGHT' (EQUAL W.) - ZIEL 258 (200) P.- BARCLAYS HEBT ZIEL FüR ROLLS-ROYCE AUF 409 (270) PENCE - 'OVERWEIGHT'- BARCLAYS HEBT ZIEL FüR SANOFI AUF 105 (95) EUR - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS HEBT ZIEL FüR WIZZ AIR AUF 1800 (1525) PENCE - 'UNDERWEIGHT'- BARCLAYS SENKT BARRATT AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 560 (464) PENCE- BARCLAYS SENKT BERKELEY GROUP AUF 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - ZIEL 4812 PENCE - BERENBERG HEBT LEGAL & GENERAL AUF 'BUY' (HOLD) - ZIEL 289 (258) PENCE- BERENBERG HEBT ZIEL FüR RELX AUF 3300 (3270) PENCE - 'BUY'- BERENBERG HEBT ZIEL FüR RELX AUF 3300 (3270) PENCE - 'BUY'- JEFFERIES SENKT ZIEL FüR HSBC AUF 980 (1000) PENCE - 'BUY'- ...Den vollständigen Artikel lesen ...