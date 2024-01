Das legen die Ergebnisse der Bundesstatistiker nahe, die heute morgen für November 2023 herauskamen. Zwar wurde ein Plus gegenüber dem Vormonat in Höhe von 0,3 % registriert, nach -3,8 % im Oktober im Vergleich zum September 2023. Aber: Ohne Großaufträge waren es 0,6 % weniger als im Oktober 2023. Zudem lag der Auftragseingang im November 4,4 % niedriger als im November 2022. Im weniger volatilen 3-Monats-Vergleich mussten 4,5 % weniger Neu-Bestellungen akzeptiert werden als in den 3 Monaten zuvor.



Annerose Winkler



Der Deutsche Unternehmerbrief



www.bernecker.info



