News von Trading-Treff.de Wir sahen an der Börse eine Stabilisierung der Kurse bei DAX und Wall Street nach den US-Arbeitsmarktdaten. Tradingideen am Montag 08.01.2024 Freitag im Zeichen der NFP-Daten Als Videoversion: Auch zum Wochenausklang hatten wir eine erhöhte Volatilität an den Aktienmärkten. Mit positiven Voraussetzungen im mittelfristigen Bild stand die 16.6000 zunächst am Donnerstagabend im Fokus, wie wir hier mit dem Trendbruch in der ...

