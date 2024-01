Innsbruck (ots) -"Der Zweifel" - Autobiographie über drei Jahrzehnte bei Jehovas ZeugenNicht erst seit den Amokläufen von Hamburg oder Indien im Jahr 2023 ist die Religionsgemeinschaft der Zeugen Jehovas wieder in den Fokus medialer Berichterstattungen gerückt.Wer aber sind Jehovas Zeugen wirklich? Was zeichnet diese Gemeinschaft aus? Worin liegen ihre Besonderheiten, aber auch die Gefahren ihres kompromisslosen Gehorsams gegenüber der amerikanischen Führung?Mit dem autobiographischen Bericht "Der Zweifel" wird einer der authentischsten Berichte eines ehemaligen Zeugen Jehovas in den letzten Jahren im deutschsprachigen Raum publiziert.31 Jahre lang war der Autor Mitglied bei der Religionsgemeinschaft.In seinem bewegenden Bericht zieht er das Resümee eines Lebens, welches von einer polarisierenden und sich oftmals selbst widersprechenden Organisation bestimmt wurde.Humorvoll und selbstironisch beschreibt er seine liebevolle, aber streng religiöse Kindererziehung, die Herausforderungen als Heranwachsendem, in welchen die gesellschaftliche Ausgrenzung zum festen Tagesablauf gehörte, sowie den späteren Alltag eines Zeugen Jehovas, dem die Lehren und Vorgaben der Organisation weitreichenden Einfluss in die unterschiedlichsten Sphären des persönlichen Alltags brachten.Bis zu seinem Ausstieg, der mit einschneidenden Folgen familiärer und gesellschaftlicher Ächtung durch die Exkommunikation verbunden war, bekommt der Leser einen realistischen Einblick in den sonst geschlossenen Kreis einer weltweit aktiven religiösen Bewegung.Frei von jeglichen Anschuldigungen, aber in sachlicher und auf seinen eigenen Erfahrungen basierender Autobiographie, gibt der Autor einen neutralen und objektiven Einblick in eine Organisation, die den eigenen Anspruch christlicher Nächstenliebe nicht nur lehrt, sondern vordergründig auch auslebt - oftmals verbunden mit Folgen für die eigene Würde und Freiheit.Erst mit dem Bewusstsein konfrontiert, dass auch seine eigenen Kinder Gefahr laufen könnten, die gemachten Erfahrungen einer späteren Ächtung zu erleben, entschloss er sich, seinen persönlichen Bericht zu veröffentlichen."Der Zweifel" ist nicht nur der Tatsachenbericht eines Einzelnen.Es sind ebenfalls die Stimmen von tausenden Betroffenen der seit siebzig Jahren praktizierten und der Allgemeinheit in dieser Dimension oftmals unbekannten Praxis der Exkommunikation bei Jehovas Zeugen - ebenso unbekannt wie die wesentliche Bedeutung dieser Thematik bei der Causa des Anerkennungsverfahrens als Religionsgemeinschaft in Deutschland.Pressekontakt:Rezensionsexemplar, Leseprobe und Bestellung unterwww.derzweifel.atoderanfrage@derzweifel.atOriginal-Content von: Samant Hospitality Group GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173035/5686775