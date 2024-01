DJ PTA-News: Deutsche Grundstücksauktionen AG: Schwächstes Geschäftsjahr der Deutschen Grundstücksauktionen AG

Berlin (pta/08.01.2024/08:50) - Die Deutsche Grundstücksauktionen AG und ihre fünf 100%-igen Tochtergesellschaften haben bis zum letzten Arbeitstag des abgelaufenen Geschäftsjahres Immobilien nachverkauft bzw. im Maklerbereich der Firma Plettner & Brecht Immobilien GmbH veräußert und damit das Ergebnis des letzten Quartals gegenüber der Zwischenmeldung vom 18.12.23 (333 Immobilien mit rd. EUR 15,5 Mio. Volumen) deutlich verbessert. Im vierten Quartal wurden letztlich 343 Immobilien im Gegenwert von EUR 16,7 beurkundet.

Das vierte Quartal verlief damit deutlich schwächer als das Vorjahresquartal (290 Objekte mit EUR 27,7 Mio.), aber besser als das dritte Quartal 2023, in dem 305 Objekte für EUR 14,3 Mio. verkauft wurden.

Insgesamt wurden im Geschäftsjahr 2023 damit 1.216 Immobilien für EUR 66.441.200 verkauft, damit war es das schlechteste Geschäftsjahr seit der Umwandlung in die Deutsche Grundstücksauktionen AG im Jahre 1998. Gegenüber dem Vorjahr (Objektumsatz EUR 130.756.226) war ein Rückgang, um rd. 49 % zu verzeichnen.

Nachdem zuvor neun Jahre in Folge die Umsatzschwelle von als 100 Millionen Euro Objektumsatz übertroffen wurde, lag der Umsatz 2023 weit unterhalb dieses angepeilten Umsatzziels.

Die Verkaufsquote aller angebotenen Immobilien lag bei 81,3 %. Die um Umsatzsteuer und mögliche Unterprovisionen bereinigten Nettoeinnahmen aus Auktionsaufgeldern, Maklerprovisionen und Verwalterhonoraren lagen mit rd. EUR 7 Mio. rd. 42,5 % unter den Vorjahreswert (rd. EUR 12,3 Mio.).

Im Einzelnen:

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG konnte 216 Immobilien für EUR 22.580.712 versteigern.

Die Sächsische Grundstücksauktionen AG konnte 284 Immobilien für EUR 12.393.155 zuschlagen.

Die Norddeutsche Grundstücksauktionen AG hat 133 Immobilien für EUR 7.704.000 verkauft.

Die dritte regionale Tochtergesellschaft, die Westdeutsche Grundstücksauktionen AG, hat 53 Objekte für EUR 9.110.800 versteigert.

Die Plettner & Brecht Immobilien GmbH hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 80 Immobilien für EUR 8.140.800 im Auktionsbereich und weitere 9 Objekte für EUR 3.184.500 im Maklerbereich veräußert.

Auf den Online-Auktionen der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH wurden 441 Immobilien für EUR 3.327.233 verkauft.

Mit diesem Ergebnis steht bereits jetzt fest, dass die kontinuierliche Dividendenpolitik mit 24 Ausschüttungen in Folge und einer sehr hohen Ausschüttungsquote endet. Es wird daher 2024 keinen Dividendenvorschlag des Vorstands geben.

Deutsche Grundstücksauktionen AG (ISIN DE0005533400):

Die Deutsche Grundstücksauktionen AG versteigert seit 1985 Immobilien im Auftrag privater, gewerblicher und öffentlicher Eigentümer. Zu den öffentlichen und institutionellen Einlieferern gehören unter anderem die Bundesrepublik Deutschland, die Bodenverwertungs- und -verwaltungs GmbH (BVVG ( https://www.bvvg.de )), die Deutsche Bahn AG, sowie Städte und Gemeinden. Das größte Immobilien-Auktionshaus Deutschlands verfügt mit der Sächsischen (SGA ( https:// www.sga-ag.de/index.html )), Westdeutschen (WDGA ( https://www.wdga-ag.de )) und Norddeutschen Grundstücksauktionen AG (NDGA ( https://www.ndga.de )), der Plettner & Brecht Immobilien GmbH (P&B ( https://www.plettner-brecht.de )) sowie der Deutschen Internet Immobilien Auktionen GmbH (DIIA ( https://www.diia.de )) über fünf Tochterunternehmen. Weitere Informationen über die Gesellschaft erhalten Sie unter DGA ( https://www.dga-ag.de/ ).

