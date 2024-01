Börsen News: Gefahr! Künstliche Intelligenz rät bei diesen drei Aktien zum Verkauf

Im dynamischen Umfeld der Börsenlandschaft des Jahres 2024 bietet künstliche Intelligenz neue Möglichkeiten in der Aktienanalyse. Mit der Fähigkeit, immense Datenmengen zu verarbeiten und komplexe Muster zu erkennen, hat KI das Potenzial, tiefgreifende Einblicke und aggregierte Analysen zu liefern. Dies wäre in diesem Umfang für Menschen mitunter kaum möglich. In diesem Kontext haben wir das innovative Analysetool AltIndex genutzt, um alternative Insights zu generieren und Aktien zu identifizieren, die aktuell eher keine gute Wahl sein könnten.

Kürzlich hat der AI Score von AltIndex seine Einschätzung für bestimmte Aktien verändert, indem er drei dieser Aktien nun verkaufen würde. Doch bei welchen Aktien gibt es möglicherweise Gefahr?

Aktien mit AltIndex analysieren

Novartis

Die Novartis Aktie stieg in den letzten fünf Tagen um rund 7,5 %. Damit starteten die Papiere des Schweizer Unternehmens deutlich fester in das neue Börsenjahr, während der breite Markt korrigierte. Für die letzten fünf Jahre steht hier eine Performance von rund 24 % zu Buche. Übergeordnet sehen wir eine Seitwärtsrange, in welcher sich die Novartis Aktie aktuell bewegt. Technisch bewegt sich die Novartis Aktie aktuell direkt unter dem massiven Widerstand der Verlaufshochs aus 2015. Sollte die Novartis Aktie auf ein neues 8-Jahre-Hoch steigen, wäre dies ein starkes Kaufsignal. Falls nicht, dürfte die Aktie weiter in der Seitwärtsrange verharren, mit Abwärtspotenzial.

Novartis ist ein global führendes Unternehmen im Gesundheitswesen und durchaus bekannt für umfangreiche Forschung und Entwicklung im Bereich Pharmazeutika. Dabei konzentriert sich Novartis auf mehrere zentrale Bereiche, darunter innovative verschreibungspflichtige Medikamente, Augenheilkunde, Generika und Biosimilars. Novartis zählt zu den größten Pharmaunternehmen weltweit. Diverse Kooperationen trieben zuletzt den positiven newsflow eigentlich an.

Dennoch hat sich der AI-Score zuletzt rapide verschlechtert. Zwar gibt es noch keine klare Sell-Empfehlung, sondern ein Hold-Rating. Der Trend zeigt jedoch klar in eine Richtung. Von einer Kaufempfehlung ist die Novartis Aktie weit entfernt. Den Geschäftsausblick bewerten alternative Daten mittelmäßig.

Affirm

Die Affirm Aktie fällt im laufenden Jahr um rund 10 %. Direkt zu Jahresbeginn weiten sich die Gewinnmitnahmen aus. Dies scheint wenig verwunderlich, nachdem die Affirm Aktie im vergangenen Jahr ihren Aktionären noch fast 400 % Gewinne brachte. Der RSI war zwischenzeitlich stark überkauft, deutliche Rücksetzer könnten tendenziell einen intakten Einstieg im Aufwärtstrend ermöglichen.

Dabei profitierte das Unternehmen auch vom Geschäftsmodell "Buy now, pay later". Denn in makroökonomisch schwierigen Zeiten und bei hoher Inflation sinkt die Kaufkraft der Nutzer. Diese haben weniger finanziellen Spielraum und nutzen vermehrt das Angebot von Affirm.

Denn Affirm Holdings Inc. ist ein amerikanisches Fintech das 2012 gegründet wurde. Bekannt für die "Buy Now, Pay Later" (BNPL)-Lösungen, ermöglicht Affirm Verbrauchern, Einkäufe sofort zu tätigen und diese in festgelegten Raten zu bezahlen. Mit dieser Flexibilität bietet Affirm eine Alternative zu traditionellen Kreditkarten, indem einfache, benutzerfreundliche Zahlungspläne ohne versteckte Gebühren offeriert werden.

Der AI-Score bewertet die Affirm Aktie mit Sell, den Geschäftsausblick nur noch moderat. Möglicherweise hat die Aktie einiges ihrer Entwicklung vorweggenommen.

PayPal

Auch bei der PayPal Aktie wird der AI-Score immer kritischer. Künstliche Intelligenz empfiehlt die PayPal Aktie jetzt klar zum Kauf. Hier konnte die Aktie immer noch nicht wieder an Dynamik gewinnen. Zugleich war das Sentiment in den letzten Tagen stark rückläufig. Zwar wetten immer mehr Trader bei der PayPal Aktie auf einen Turnaround, bei Privatanlegern ist die Aktie beliebt. Dennoch stuft das Analysetool AltIndex insbesondere den Geschäftsausblick als schwach ein - PayPal steht vor zahlreichen Problemen, sodass eine günstige Bewertung aus KI-Perspektive keine Einstiegschance darstellt, sondern schlichtweg die unsichere Zukunft widerspiegelt.

Nachdem die Aktie charttechnisch zuletzt Tendenzen einer Bodenbildung zeigte und untergeordnet einen ersten Aufwärtstrend etablierte, könnte dies nun wieder in Gefahr sein. Denn die PayPal Aktie konsolidiert am wichtigen Support. Sollten die 58-60 $ nachhaltig unterboten werden, wäre ein neues Verkaufssignal gegeben. Der wichtigste Support ist die 50-Tage-Linie. Sollte diese nicht halten, dürften die Anteilsscheine kurzfristig erneut die Verlaufstiefs ansteuern.

Operative Probleme, Zweifel an einem rentablen Geschäftsmodell, die makroökonomischen Sorgen und zunehmende Konkurrenz belasten die PayPal Aktie weiterhin. Ein Turnaround bleibt mit starker Kundenbasis möglich, dürfte aber Geduld erfordern.

Aktien mit AltIndex analysieren

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.