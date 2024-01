Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungsspekulation hat insbesondere nach dem soliden US-Arbeitsmarktbericht weiter nachgelassen und den Rentenmarkt per saldo belastet, so die Analysten der Helaba.Auch Aktienkurse hätten nachgegeben. Zusammenfassend könne man konstatieren, dass die zwischen den Jahren ins Kraut geschossenen Zinserwartungen der Marktteilnehmer in der ersten Handelswoche wieder Kontakt zur Realität aufgenommen hätten. Noch immer aber seien die eingepreisten Zinssätze bei EZB und FED per Mitte und Ende des Jahres deutlich unter den aktuellen Zinssätzen. Schwache Konjunktur- und Inflationszahlen in den kommenden Wochen und Monaten wären wohl nötig, um dies zu rechtfertigen. Vor allem letzteres zeichne sich nach Erachten der Analysten aktuell nicht ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...