Hannover (www.anleihencheck.de) - Deutsche Bundesanleihen: Die Karten zwischen Falken und Tauben werden im Jahr 2024 neu gemischt, so die Analysten der Nord LB.Der deutliche Rückzug der Inflation habe an den Märkten ausgeprägte Zinssenkungsfantasien aufkommen lassen und im Zuge dessen auch eine Rally an den Bondmärkten ausgelöst. Hieraus resultiere allerdings ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Die Erfahrung aus früheren Hochinflationsphasen lehre, dass Notenbanken nicht zu früh ihre Geldpolitik lockern sollten. Der Respekt der Währungshüter sei entsprechend groß, denn auch zu Jahresbeginn würden Aufwärtsrisiken für die Inflation (z.B. Geopolitik, starke Lohnzuwächse) bestehen bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...