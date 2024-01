Die Oesterreichische Kontrollbank AG (OeKB) legt ab diesem Jahr den Fokus stärker auf die klare Aufteilung der Geschäftsbereiche in Markt und Marktfolge. Den Geschäftsbereich Markt verantwortet Helmut Bernkopf, den Bereich Marktfolge, neben Capital Markt Services, leitet Angelika Sommer-Hemetsberger, Bernkopf: "Wir setzen so einen logischen Schritt, um das Wissen und die Expertise unserer Mitarbeitenden noch stärker auszuschöpfen und die Bedürfnisse unserer Stakeholder nicht nur zu erfüllen, sondern auch frühzeitig antizipieren zu können. Mit der Bündelung aller marktnahen Tätigkeiten im Marktbereich setzen wir ein starkes Zeichen in Richtung Kunden. Damit erreichen wir eine noch spezialisiertere Beratung und Begleitung ...

