LOS ANGELES, Jan. 08, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Calibre Scientific freut sich, die Übernahme von Microm UK Limited und Scopescreen, LLC (dba Bioscreen) ("Scopescreen") bekanntzugeben und damit sein Engagement im Bereich der reproduktiven Gesundheit und Tests weiter zu festigen.

Microm, ein im Vereinigten Königreich ansässiger Anbieter von Assisted Reproductive Technology ("ART"), liefert Verbrauchsmaterialien und Geräte für die Fruchtbarkeits- und Reproduktionstoxikologie im Human- und Veterinärbereich. Die innovativen Produkte und Lösungen des Unternehmens haben Forschern und Klinikern auf den Britischen Inseln geholfen, Durchbrüche bei Fruchtbarkeitsbehandlungen und genetischen Fortschritten zu erzielen. "Microm UK Limited hat im Laufe der Jahrzehnte sowohl bei Kunden als auch bei Lieferanten einen hervorragenden Ruf erworben", so Leslie Stump und Karen Collins, Verwaltungsratsmitglieder von Microm UK Limited. "Wir freuen uns auf das Wachstum, das Microm UK Limited in den kommenden Jahren als Teil von Calibre Scientific erleben wird. Wir sind zuversichtlich, dass die globalen Ressourcen von Calibre Scientific sicherstellen werden, dass sowohl unsere Kunden als auch unsere Lieferanten auch in Zukunft einen hervorragenden Service von Microm erhalten werden."

Scopescreen stellt Forschungs- und Screening-Instrumente sowie diagnostische Tests der nächsten Generation her, die Andrologen bei der Bewertung und Erforschung von Problemen der männlichen Unfruchtbarkeit unterstützen. Die Produkte von Scopescreen werden hauptsächlich in Forschungslabors, Fruchtbarkeitszentren, urologischen Gesundheitszentren für Männer, endokrinen Labors, IVF-Labors und Embryologiezentren weltweit eingesetzt. "Ich bin freue mich sehr, dass Scopescreen in die Calibre Scientific-Familie aufgenommen wird", so Dr. James Camilleri, Eigentümer von Scopescreen. "Das Engagement des Unternehmens für Produktentwicklung, Qualität und Kundenbeziehungen ergänzt unsere eigenen Werte perfekt, und gemeinsam sind wir für einen noch größeren Erfolg gerüstet."

Microm UK Limited und Scopescreen sind die zweite und dritte Übernahme von Calibre Scientific im ART-Bereich. Zusammen erweitern diese Übernahmen den Kundenstamm des Unternehmens in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Irland um private und öffentliche Fruchtbarkeitskliniken sowie um Forschungsinstitute. Darüber hinaus wird das ART-Portfolio durch die Einführung von Verbrauchsartikeln zur Ergänzung des bestehenden Instrumentenangebots erweitert. "Microm [UK Limited] beliefert das Vereinigte Königreich und Irland seit über drei Jahrzehnten und hat sich durch langjährige Kundenbeziehungen einen guten Ruf erworben. Scopescreen passt mit seinem umfassenden Angebot an Verbrauchsmaterialien und seinen wichtigen Kundenbeziehungen hervorragend zu unserem wachsenden ART-Angebot in der nordamerikanischen Region", so Ben Travis, Chief Executive Officer von Calibre Scientific. "Diese strategischen Übernahmen fügen sich nahtlos in unsere Vision ein, die Zukunft der assistierten Reproduktionstechnologien zu gestalten. Durch die Kombination unserer Stärken, unseres Fachwissens und unserer Ressourcen sind wir in der Lage, Innovationen voranzutreiben und bedeutende Fortschritte bei der Verbesserung der Ergebnisse für Patienten und Ärzte gleichermaßen zu erzielen."

Über Calibre Scientific

Calibre Scientific ist ein diversifizierter, globaler Anbieter von Reagenzien, Werkzeugen, Instrumenten und anderen Verbrauchsmaterialien für Laborforschung, Diagnostik, Industrie und die Biopharmabranche. Calibre Scientific besitzt ein Portfolio von Biowissenschafts- und Diagnostikunternehmen, die über eine konkurrenzlose Fähigkeit verfügen, die Herausforderungen ihrer Kunden in ihren jeweiligen Märkten anzugehen. Wir sind weltweit in über 175 Ländern vertreten und unterstützen Kunden auf der ganzen Welt. Calibre Scientific mit Hauptsitz in Los Angeles, Kalifornien, USA, erweitert kontinuierlich sein Produktangebot sowie seine globale Präsenz für Labore aus verschiedensten Branchen und geografischen Regionen.