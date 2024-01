Börsianer-Herausgeber und -Chefredakteur Dominik Hojas will sich künftig neuen Herausforderungen widmen und hat das Finanzmedium Ende des vergangenen Jahres verlassen und seine Anteile am Verlag verkauft. "Ich bin stolz auf unseren Erfolg, oder wie wir an der Börse sagen, unseren Track-Record. Aber dennoch: Ich möchte das Kapitel 'Börsianer' für mich schließen. Ich möchte mich nach neuen Herausforderungen umschauen, etwas Neues wagen und mein Herzblut und meine Lebensenergie neuen Aufgaben widmen", erklärt er in einer Video-Botschaft. Co-Gründer Michael Berl wird zukünftig als Gesellschafter mehr Verantwortung im Verlag übernehmen. Mit ihm sowie den Redaktionsleitern Ingrid Krawarik und Daniel Nutz sei Kontinuität ...

