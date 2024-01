WiTricity wird auf der in dieser Woche in Las Vegas stattfindenden CES erstmals eine Lösung für das induktive Laden von elektrischen Golfcarts und anderen Leichtfahrzeugen vorstellen. Das System soll bereits ab dem Sommer 2024 erhältlich sein. Neben den Golfcarts, die in der Regel ohne Straßenzulassung auf Golfplätzen oder Hotelanlagen unterwegs sind, soll das System auch für sogenannte "Neighborhood Electric Vehicles" gedacht sein. Dabei handelt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...