Das Handelsvolumen ist noch überschaubar, so dass die Aussagekraft der Bewegungen nicht überbewertet werden sollte. Erst ab der Monatsmitte sind deutlichere Kursreaktionen zu erwarten. Der am Freitag veröffentlichte US-Arbeitsmarktbericht fiel im Detail eher gemischt aus und passt weiterhin nicht zu den Markterwartungen einer frühen Zinssenkung. Am Donnerstag stehen die US-Inflationsdaten auf der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...