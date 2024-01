Hören: https://www.audio-cd.at/page/podcast/5166/ Holger Schmidtmayr ist Rechtsanwaltsanwärter bei Weisenheimer Legal und natürlich vor allem bekannt als langjähriger Vorstand der S Immo. Seine Mutter ist mit Warren Buffett auf die Uni gegangen. Zu dieser Folge ist zu sagen, dass sie ultrakurzfristig geplant wurde, weil es um den Jahreswechsel viele Terminverschiebungen gab, es musste jemand her, mit dem ein One Take (also ohne Schneiden) fix ist. Also Holger: Wir reden über die Giro, Erste, Immorent, S Immo, alternative Roadshows, Selbstständigkeit, Weisenheimer Legal und viele grosse Persönlichkeiten bis hin zu Warren Buffett. Holgers lebenslanges Lernen spiegelt sich auch in der Tatsache, dass er jetzt Rechtsanwaltsanwärter ist, wieder. Zudem ...

