Unsere letzte Kommentierung zur Amazon-Aktie (WKN: 906866 | ISIN: US0231351067 | Ticker-Symbol: AMZ) überschrieben wir am 28. Dezember bereits mit "Obacht, Rally verliert an Schwung!". Nach dem Ausbruch über die Widerstandszone um 145 US-Dollar stand Amazon die Tür in Richtung 160 US-Dollar offen. Nach anfänglichen Kursgewinnen kam der Vorstoß Ende ...

