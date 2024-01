London (www.anleihencheck.de) - Das Schöne am Aufschieben eines Jahresausblicks ist, dass man für seine Prognose aktuellere Daten verwenden kann, so Claudia Calich, Head of Emerging Markets Debt bei M&G Investments Public Fixed Income.Der massive Anstieg der Leitzinsen in den meisten Industrieländern seit November etwa werfe die Frage auf, ob die zum Jahresende hin veröffentlichten Renditeziele noch gültig seien. Die Devise "höher für länger" sei inzwischen der Erwartung gewichen, dass die meisten Zentralbanken der Industrieländer bis Mitte 2024 die Zinsen senken würden. ...

