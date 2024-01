FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Montag seinen jüngsten Konsolidierungskurs fortgesetzt. Nach einem moderaten Auf und Ab stand der deutsche Leitindex gegen Mittag 0,08 Prozent höher bei 16 607,02 Punkten.

Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen durch die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr sind zuletzt etwas gesunken. Nach der Jahresendrally müssen sich die Marktteilnehmer vorerst damit abfinden, dass im Dax das im Dezember erreichte Rekordhoch bei etwas über 17 000 Punkten etwas aus dem Blick geraten ist.

Es gehe derzeit darum, das Niveau der alten Bestmarke von Ende Juli bei 16 529 Punkten zu verteidigen, um die Chance auf eine Bodenbildung und einen neuen Rally-Anlauf zu wahren, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets.

Für den MDax der mittelgroßen Werte ging es am Montag um 0,35 Prozent auf 25 965,51 Punkte abwärts. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 notierte knapp im Minus.

Airbus gewannen an der Dax-Spitze 2,1 Prozent und profitierten von verhängten Flugstopps für die 737-9 des Konkurrenten Boeing .

Der Diagnostikspezialist und Labordienstleister Qiagen will mehr an seine Aktionäre ausschütten. Die Aktien gewannen daraufhin 1,8 Prozent. Unten im Dax ging der Kursrutsch der Zalando-Aktien mit minus 3,7 Prozent weiter. Das Rekordtief von gut 17 Euro aus dem Herbst 2014 kurz nach dem Börsengang des Internet-Modehändlers rückt näher.

Den Titeln des Medizintechnikers Carl Zeiss Meditec gab im MDax eine Kaufempfehlung der UBS Auftrieb mit plus vier Prozent. Evotec holten zudem weiter auf mit plus 0,9 Prozent. Der Grund ist eine Forschungszahlung aus einer Partnerschaft mit Bristol Myers Squibb.

Optimistische Unternehmensaussagen halfen den Papieren von Traton nach oben mit plus zwei Prozent. Sie hatten seit Ende 2023 ausgehend vom höchsten Kurs seit fast zwei Jahren einen Teil ihrer im November gestarteten Kursrally zunächst korrigiert. Vorstandschef Christian Levin will in den kommenden Jahren die Ergebnisse der Nutzfahrzeugholding weiter verbessern./ajx/mis

--- Von Achim Jüngling, dpa-AFX ---



DE0005313704, US0970231058, NL0000235190, DE0005664809, DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145, DE000ZAL1111, NL0012169213, DE000TRAT0N7