Hyundai will in den USA seine Version eines Feststoff-Batteriesystems patentieren lassen. Der koreanische Autobauer kooperiert bei der Entwicklung mit dem US-Unternehmen Factorial Energy. Das von Hyundai eingerechte Patent für ein "all-solid-state battery system provided with pressurizing device' beschreibt ein Feststoff-Batteriesystem, bei dem der Druck in jeder Zelle unabhängig von den Lade- und Entladeraten konstant gehalten wird. Der Druck ...

Den vollständigen Artikel lesen ...