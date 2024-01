Der Geely Galaxy E8 ist offiziell auf dem chinesischen Markt gestartet. Die rein elektrische Limousine ist das erste BEV-Modell der im Februar 2023 vorgestellten Geely-Marke Galaxy. Auf dem Markt für E-Limousinen wird es in China also noch enger. Der Galaxy E8 ist in China ab 175.800 Yuan erhältlich. Das sind 12.200 Yuan weniger als zum Vorverkaufsstart Mitte Dezember angekündigt. Umgerechnet startet das Modell also ab 22.600 Euro. Vor wenigen Tagen ...

