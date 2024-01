Krypto- & Sparpläne im Jahr 2024: 6 Dinge, die man wissen sollte

Crypto Exchange Traded Products (ETPs)

CoinShares Physical ETP

diesen Artikel

Exchange Traded Products (ETPs) sind Finanzprodukte, die an Börsen gehandelt werden und den Preis eines zugrunde liegenden Vermögenswerts oder Benchmarks verfolgen. Seit ihrer Einführung vor über 30 Jahren haben sie sich zu einer bevorzugten Wahl unter Anlegern entwickelt, die für ihre Bequemlichkeit und Benutzerfreundlichkeit beim Aufbau von diversifizierten Portfolios bekannt sind.Im Laufe der Jahre haben sich ETPs weiterentwickelt, um alle Arten von Anlageexpositionen abzudecken. In letzter Zeit habenAufmerksamkeit erregt von jenen, die digitale Vermögenswerte in ihre bestehenden Anlageportfolios integrieren möchten.In Deutschland ist ein Sparplan ein strukturierter Ansatz, bei dem Einzelpersonen regelmäßig einen Teil ihrer Ersparnisse einem Korb verschiedener Investitionen zuweisen, einschließlich ETPs. Diese Methode ermöglicht eine disziplinierte und schrittweise Investition in eine Reihe von Finanzinstrumenten, sodass Anleger im Laufe der Zeit ein diversifiziertes Portfolio aufbauen können.Diese Pläne ermöglichen es Einzelpersonen, mit einem kleinen, überschaubaren Betrag zu investieren, was sie für ein breiteres Publikum zugänglich macht.Durch einen einzigen Nennbetrag erhalten Anleger Zugang zu einem breiten Spektrum von Vermögenswerten und verteilen so effektiv das Risiko über verschiedene Märkte und Sektoren.ETP/ETF-Sparpläne bieten die Bequemlichkeit, Investitionen leicht zu beginnen, zu beenden oder zu ändern, entsprechend der finanziellen Situation und den Zielen des Anlegers.Sie bieten Chancen für zusammengesetzte Renditen und profitieren vom Prinzip des Cost-Averaging, was langfristig das Potenzial für höhere Renditen erhöht.Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass die vergangene Performance keine zukünftigen Ergebnisse garantiert. Anleger sollten immer gründliche Recherchen durchführen, die Risiken verstehen und unabhängige finanzielle Beratung suchen, um ihre Anlagestrategie an ihre individuellen Bedürfnisse und langfristigen finanziellen Ziele anzupassen.Untersuchungen zeigen, dass bereits eine geringe Allokation zu digitalen Vermögenswerten die Diversifikation eines Portfolios erheblich verbessert.Obwohl volatil, hat der Kryptomarkt in den letzten zehn Jahren signifikante Renditen gezeigt und bietet damit potenzielle Chancen für erhebliches Wachstum.Viele betrachten Krypto-Assets als eine bedeutende Veränderung in der Finanzwelt und sehen darin einen langfristigen strategischen Wert.Mit einer Gesamtmarktkapitalisierung von 1,58 Billionen US-Dollar zum Stand 11. Dezember 2023 (Quelle: CoinMarketCap) ist die digitale Vermögensindustrie nicht mehr nur eine Nische. Mit zunehmender Akzeptanz in der Mainstream-Gesellschaft und institutioneller Beteiligung könnten Krypto-Assets einzigartige Vorteile und Chancen bieten, die in traditionellen Märkten nicht zu finden sind.Es gibt mehrere Vorteile, sich dafür zu entscheiden, mit Krypto-ETPs zu handeln, anstatt sie direkt von einer Krypto-Börse zu kaufen. Krypto-ETPs sind an regulierten Börsen gelistet und bieten eine zusätzliche Schutzschicht gegen mögliche Sicherheitsbedrohungen, die bei direkten Krypto-Börsen inhärent sind.Investoren können Krypto-ETPs wie jede andere Aktie oder jeden anderen Fonds handeln, ohne die Komplexitäten der Verwaltung digitaler Geldbörsen oder privater Schlüssel. Das Renditeprofil und die Liquidität eines Krypto-ETPs sind ebenfalls intrinsisch mit dem zugrunde liegenden Vermögenswert, wie zum Beispiel Bitcoin oder Ether, verbunden, den sie entworfen sind zu verfolgen.In Deutschland sind langfristige Kapitalgewinne aus Vermögenswerten, die länger als ein Jahr gehalten werden, von der Steuer befreit (Private Veräußerungsgeschäfte). Die deutsche Kapitalertragsteuer (Abgeltungsteuer) gilt in der Regel für Gewinne aus ETPs.Allerdings sind bestimmte physische ETPs, wie zum Beispiel, so strukturiert, dass Gewinne oder Verluste von Anlegern mit uneingeschränkter Steuerpflicht als private Kapitalgewinne (Private Veräußerungsgeschäfte) behandelt werden, anstelle von deutschem Kapitalertrag (Abgeltungsteuer), vorausgesetzt, sie werden mindestens 12 Monate lang gehalten.Es ist entscheidend, den Anteil von traditionellen Vermögenswerten im Vergleich zu Krypto in Ihrem Portfolio festzulegen.Suchen Sie nach seriösen und physisch unterstützten Krypto-ETPs, die eine zuverlässige Erfolgsbilanz aufweisen.Der Broker sollte den ausgewählten ETP unterstützen und die Einrichtung eines automatisierten Sparplans erleichtern.Anleger sollten ihren regelmäßigen Beitrag und Zeitplan gemäß ihrem finanziellen Plan konfigurieren.Es ist wichtig, die Leistung Ihrer Investitionen regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, um sie an sich ändernde Marktbedingungen und persönliche Ziele anzupassen.Zusammenfassend bietet die Integration von Krypto-ETPs in einen Sparplan einen vielschichtigen Ansatz für modernes Investieren. In Deutschland, wo Sparpläne ein fester Bestandteil der Finanzplanung sind, fügt die Hinzufügung von Krypto-Exposition durch regulierte und bequeme ETPs eine Schicht der Diversifikation und Potenzial für hohe Renditen hinzu.Während die Volatilität und die aufstrebende Natur des Marktes für digitale Vermögenswerte einzigartige Risiken darstellen, bieten sie auch beispiellose Chancen für Wachstum und Innovation in der persönlichen Finanzwelt. Mit der Möglichkeit einer vorteilhaften steuerlichen Behandlung und der Flexibilität, Strategien im Laufe der Zeit anzupassen, kann die Integration von Krypto-ETPs in einen Sparplan eine strategische Entscheidung für diejenigen sein, die ihre Portfolios diversifizieren und das sich entwickelnde Umfeld der Finanzwelt nutzen möchten.Um mehr darüber zu erfahren, wie Krypto eine effiziente Diversifikation für Ihr Portfolio bieten könnte, lesen Sievon CoinShares, dem führenden Anbieter von Krypto-ETPs in Europa. CoinShares International Ltd ist an der Nasdaq Stockholm gelistet, was bedeutet, dass alle ihre Produkte und Dienstleistungen strengen Rechnungslegungs- und Sicherheitsstandards folgen.