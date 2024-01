Nach Ansicht von Michael Wilson von Morgan Stanley werden US-Aktien nur dann an die 24%-Rally des letzten Jahres anknüpfen können, wenn das Wirtschaftswachstum in den USA anzieht. Aktien wahrscheinlich in diesem Jahr volatil Der US-Leitindex S&P 500 hat das Jahr 2024 mit einem Rückschlag begonnen und eine neunwöchige Rally beendet, da die Händler ihren Überschwang ...

