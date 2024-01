In diesen Tagen fährt der erste Elektrobus der Verkehrsbetriebe Zürichsee und Oberland (VZO) durch das Gebiet des Zürcher Oberlands und des rechten Zürichseeufers. Noch handelt es sich um Schulungsfahrten, der Linienbetrieb soll aber im Februar starten. Damit machen die VZO einen ersten Schritt auf dem Weg zu einem CO2-freien Busbetrieb, wie es in einer Mitteilung des ÖPNV-Betreibers heißt. Der erste Linien-Elektrobus ist bei den VZO in Grüningen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...