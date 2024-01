Der chinesische Hersteller Higer Bus hat im Januar die erste große Charge an Elektrobussen nach Pakistan geliefert. Dabei handelt es sich um 160 Fahrzeuge, die in der Hauptstadt Islamabad zum Einsatz kommen sollen. Zum Antrieb der Busse macht Higer selbst in der Mitteilung nur sehr wenige Angaben. Verbaut sei eine Kombination aus einem leistungsstarken Motor und einer "qualitativ hochwertigen" Batterie. Die Reichweite wird mit mehr als 250 Kilometern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...