Testen Sie Stefan Klotters Börsendienst jetzt zum Sonderpreis von 40 Euro im Probemonat! http://tinyurl.com/43neka5k Auch wenn der DAX nach seinem starken 2023 schwach ins neue Jahr gestartet ist, sollten sich Anleger keine Sorgen machen, solange die wichtigsten charttechnischen Marken halten, erklärt wO-Charttechnikexperte Stefan Klotter. Besonders zuversichtlich ist Klotter mit Blick auf China. Die Märkte in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde hätten die Talsohle schon durchschritten, die in Europa und den USA noch bevorstünden. Was ihn so bullisch macht, sehen Sie im Video! Außerdem im großen Jahresausblick: Gold, Silber, Öl und warum sich das Investment in Minenunternehmen oft mehr lohnt als den Rohstoff direkt zu kaufen. Für eine hochgefeierte Branche aus dem Jahr 2023 ist Klotter hingegen sehr skeptisch mit Blick auf das neue Jahr. Ist die Zeit der Magnificient Seven abgelaufen - Jetzt reinschauen und den kompletten Jahresausblick ansehen!