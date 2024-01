Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/5167/ Die Wiener Börse Party (556 Folgen lang hiess es Wiener Börse Plausch) ist ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm ... Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In der Folge #561 wird am Ende etwas - wie ich finde - Lustiges zu Andritz, das auch mit einer neuen Facette in unseren Produkten zusammenhängt, eingespielt. Nicht wirklich überrascht hat mich das Ciao von Dominik Hojas beim Börsianer und News gibt es zu einem Amag-Auftrag, Flughafen-Event, OeKB neu sowie ams Osram. https://fm4.orf.at/radio/stories/fm4projektx/ (Folge mit Herr Nino) - "40x DAX und bis zu 40x Österreich", die ...

