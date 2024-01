Das wünscht man niemandem. Mitten im Flug fliegt plötzlich ein großes Kabinenteil mit Fenster weg. Passiert ist das in der Nacht zum Samstag bei einer Boeing 737 Max 9. Die Maschine musste notlanden, alle Passagiere blieben weitgehend unverletzt. Der dramatische Vorfall führt am Montag zu einem dramatischen Kurssturz der Boeing-Aktie. Dramatischer Zwischenfall während eines US-Inlandsflugs am vergangenen Freitag: Eine erst seit November im Dienst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...