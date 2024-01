JPMorgan (WKN: 850628) ist nicht nur die größte Bank der Welt, sondern die Aktie ist auch im Jahr 2023 an der Börse mit einem Plus von 22,3% exzellent gelaufen. 2024 könnte sich die gute Performance fortsetzen. JPMorgan Chase vorgestellt JPMorgan Chase & Co. ist weltweit als Finanzdienstleistungsunternehmen tätig. Es ist in vier Segmenten aktiv: Consumer & Community Banking (CCB), Corporate & Investment Bank (CIB), Commercial Banking (CB) und Asset ...

