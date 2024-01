© Foto: Richard Drew - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



In einer bemerkenswerten Wendung haben Warren Buffetts Berkshire Hathaway und und die Raststättenkette Pilot Flying J einen komplexen Rechtsstreit beigelegt. Die Hintergründe.Warren Buffetts Berkshire Hathaway und das Unternehmen Pilot Flying J haben einen bedeutenden Rechtsstreit in Delaware beigelegt, der zentral um die Bewertung der Raststättenkette des Milliardärs Jimmy Haslam kreiste. Die Nachricht dieser Einigung, die alle damit verbundenen Klagen und Gegenklagen umfasst, wurde am Sonntag bekannt gegeben. Details des Vergleichs wurden von keiner Partei offengelegt, und Berkshire Hathaway hat auf eine Anfrage von Reuters bisher nicht reagiert. Die Einigung verhindert einen potenziell …