An den US-Börsen zeichnet sich ein uneinheitlicher Wochenauftakt ab. Der Dow Jones startet rund 120 Punkte niedriger in den Handelstag, wobei kräftige Kursverluste (-7%) bei Boeing belasten. Der Flugzeugbauer wird im US-Leitindex mit rund 4,3 Prozent gewichtet. Für den S&P 500 geht es minimal nach oben, für den Nasdaq Composite etwas stärker (+0,2%). In der laufenden Woche stehen neben Inflationsdaten (Donnerstag) die Q4-Zahlen einiger US-Großbanken zur Veröffentlichung an. Alle aktuellen Entwicklungen ...

