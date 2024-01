Amag erhält einen Großauftrag von Audi und wird ASI-zertifiziertes Aluminium in Bändern, welches für die Herstellung der Außenhautbauteile sowie Innenstrukturbauteile zum Einsatz kommt, liefern. Die erste Verarbeitung der Bauteile findet im Audi Werk am Standort in Györ in Ungarn statt. Hier sei bereits vor Jahren mit der Amag die Vereinbarung getroffen worden, den bei der Produktion entstehenden Aluminiumschrott im Sinne des Closed-Loop wieder in den Wertschöpfungskreislauf zurückzuführen und in Ranshofen zu recyceln, teilt Amag mit.Amag ( Akt. Indikation: 29,40 /29,80, 2,42%) Event: Am 16. Jänner 2024 veranstaltet der Flughafen Wien gemeinsam mit brutkasten und Plug and Play Tech Center den "Innovationsauftakt ...

