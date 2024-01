Mit einem Kursplus von +5% ist die Carl Zeiss Meditec-Aktie (WKN: 531370) am Montag unangefochtener Spitzenreiter im deutschen Nebenwerteindex MDAX. Was steckt hinter dem Kurssprung des Medizintechnikunternehmens zum Wochenauftakt? Carl Zeiss Meditec vorgestellt Die Carl Zeiss Meditec AG mit Sitz in Jena ist ein deutscher Medizintechnikhersteller. Das Unternehmen ist auf den Bereich Augenheilkunde fokussiert und bietet komplette Systemlösungen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...