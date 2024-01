© Foto: Foto: ZEISS



Nach drei Jahren mit sinkenden Margen könnten sich die Vorzeichen für den Medizintechniker aus dem MDax bald wenden, glaubt die UBS. Das Wachstumspotenzial sei eines der größten in der gesamten Branche. Bis 2028 soll der Umsatz des Medizintechnik-Spezialisten um zehn Prozent und der Gewinn je Aktie um 18 Prozent jährlich steigen. Das sei eines der höchsten Wachstumspotenziale im Medizintechniksektor, schreibt UBS-Analyst Graham Doyle in einer Mitteilung am Montag. Ein wesentlicher Wachstumstreiber ist die Verdopplung der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, die bisher von den Konsensumsatzprognosen größtenteils ignoriert wurden, so der Analyst. Ebenso hält er das Potenzial im …