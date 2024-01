Während sich frühere Räuberbanden noch persönlich auf Beutezug begeben mussten, handelt der moderne Tunichtgut per Laptop. Die Cyber-Attacken entwickeln sich zu einem immer lukrativeren Wirtschaftszweig, erklärt Gisa Kimmerle, Head of Cyber beim Versicherer Hiscox Deutschland exklusiv ggü. PLATOW.>Es findet eine immer stärkere Professionalisierung und Arbeitsteilung statt, was bedeutet, dass sich einzelne Angreifer auf bestimmte Bereiche der kriminellen Wertschöpfungskette "fokussieren und diese perfektionieren". Andere Teile können laut Kimmerle "extern eingekauft werden", so sei bspw. "Ransomware-as-a-Service" ein weitverbreitetes Darknet-Angebot. Die Folge ist laut der Expertin eine "fortwährende Verschärfung der Gefahrenlage". Der ...

