Brüssel (www.anleihencheck.de) - "Die Devisenmärkte haben ebenso wie auch die Finanzmärkte im neuen Jahr eine Kehrtwende vollzogen", sagt Matthew Ryan, Head of Market Strategy bei Ebury, angesichts des Marktverlaufs in den ersten Handelstagen 2024.Grund sei, dass die Märkte ihre Erwartungen an die Zinswende in den USA teilweise revidieren würden. Das habe zuletzt Anleihen und auch Rohstoffe unter Druck gesetzt. Der US-Dollar habe sich hingegen stark gezeigt. ...

