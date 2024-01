Adidas war schlecht ins neue Jahr gestartet und hatte in der ersten Handelswoche knapp sechs Prozent an Börsenwert eingebüßt. Nun steht das Papier jedoch an einer wichtigen charttechnischen Unterstützungszone, die sich bisher als tragfähig erweist.Ende Oktober des vergangenen Jahres konnte die Adidas-Aktie den GD200 erfolgreich testen und eine weitere Aufwärtsbewegung starten. Jetzt könnte sich dieses ...

