Der DAX hat am Montagnachmittag etwas zugelegt. Am jüngsten Konsolidierungskurs ändert dies bislang nicht viel. Nach anfangs wechselhaftem Verlauf mit moderatem Auf und Ab notierte der deutsche Leitindex zuletzt mit plus 0,27 Prozent auf 16.638 Punkten in Nähe seines Tageshochs.Die Erwartungen an rasche Leitzinssenkungen durch die Fed und die EZB in diesem Jahr sind zuletzt etwas gesunken. Nach ...

