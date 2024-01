Einstellung Aufnahme

ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen

AU000000BAT1 Waratah Minerals Ltd. 08.01.2024 AU0000317471 Waratah Minerals Ltd. 09.01.2024 Tausch 1:1

NO0003070609 IDEX Biometrics ASA 08.01.2024 NO0013107490 IDEX Biometrics ASA 09.01.2024 Tausch 5:1

US8883146065 Titan Pharmaceuticals Inc. [Del.] 08.01.2024 US8883147055 Titan Pharmaceuticals Inc. [Del.] 09.01.2024 Tausch 20:1