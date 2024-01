Haiger (ots) -Kostengünstig, hoher Wirkungsgrad, niedrigste Emissionen und modernster Bedienkomfort - das umweltschonende Heizen mit Pellets ist eine besonders bequeme Variante, um mit dem Ökobrennstoff Holz zu heizen. Insbesondere technikaffine Verbraucher möchten die zeitgemäße Wärme mit Pellets nutzen - und das am besten auf Knopfdruck und elektronischer Steuerung. Aus diesen Gründen werden Pelletöfen wie der CANIS GIRO von JUSTUS immer beliebter.Trendobjekt der InnenarchitekturDer CANIS GIRO ist nicht nur ein moderner Pelletofen mit einer flexiblen Leistung von 2,5 bis 8,0 kW und der Effizienzklasse A+, er ist zugleich ein besonders attraktiver Einrichtungsgegenstand. Der kreisrunde Korpus aus mattschwarzem Stahl fügt sich in jedes Wohnumfeld ein und ist mit seiner Formsprache ein Trendobjekt der Innenarchitektur. Statt eckig und rein funktional, zeigt er sich von einer ganz anderen Seite: Der schlanke, 120 Zentimeter hohe Zylinder mit einem Durchmesser von 51 cm besticht mit einer großen, ovalen Vollglas-Panoramascheibe im Hochformat, die an ein Bullauge erinnert. Eine Optik, die ganz neue Einblicke aufs Kaminfeuer eröffnet. Die gusseiserne Tür und der elegante Holzgriff runden die Optik ab.Keine Frage des Standorts: Clever heizen mit der SmartCon-AppAlle Funktionen - wie Temperatur, Leistung und Timer - lassen sich per Fernbedienung oder mit der smartCon-App steuern. Sehr praktisch: Die App kann natürlich nicht nur vor Ort, sondern auch von unterwegs bedient werden. Damit ist der Ofen schon an und die Wohnung gemütlich warm, wenn man zur Tür reinkommt. Und da der CANIS GIRO über einen großen Tank verfügt, überzeugt er durch eine Brenndauer von bis zu 58 Stunden, bevor Pellets nachgefüllt werden müssen. Die automatische Brennertopf-Reinigungsfunktion, eine temperaturabhängige Leistungsregelung, Nachtabsenkung, die Programmierung von Schaltzeiten und ein elektronisch gesteuertes Konvektionsgebläse runden diesen Pelletofen technisch ab.Gut zu wissen: Der moderne Pelletofen kann mit einem Anteil von 10 Prozent zu den 65 Prozent der erneuerbaren Energien angerechnet werden, welche das Gebäudeenergiegesetz (GEG) bei einem Neubau oder in Zukunft im Rahmen einer Modernisierung der Heizungsanlage fordert.Weitere Informationen und das gesamte Sortiment unter www.justus.dePressekontakt:JUSTUS GmbHFrau Derya Turgay-HerzMarketingleitungJUSTUS GmbHOranier Str. 135708 HaigerTel.: +49 (0)2771 2630-327E-Mail: marketing@justus.deOriginal-Content von: JUSTUS GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/103200/5687492