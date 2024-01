In Frankreich sollen in den kommenden Jahren nicht nur sechs, sondern 14 neue Atomkraftwerke entstehen. Das teilte die französische Regierung mit. "Für Energiewende wie Energiepreise ist das ein schlechtes Signal", so Markus W. Voigt, CEO der aream Group. "Keine Form der Stromerzeugung sollte hoch subventioniert werden, denn das lässt die Preise in ganz Europa steigen." Für die Betreiber von Wind- oder Solaranlagen hingegen bedeutet das zusätzliche Gewinne. Es ist einer der Kompromisse, die noch jahrzehntelang schmerzen werden: Um bei der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...