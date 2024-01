Heute herrscht Hochstimmung bei Valneva-Aktionären. Das Kurstableau weist nämlich ein Plus von rund vier Prozent aus. Der Titel landet damit in Top/Flo-Liste ganz weit vorne. Ist das die Zeit für Gewinnmitnahmen oder bleiben die Bullen noch länger am Ruder? Kursverlauf von Valneva der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Valneva-Analyse einfach hier klicken. Regelrechte Jubelstürme branden angesichts dieses Anstiegs auf. Denn die Aktie schiebt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...